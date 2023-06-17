Премьер Египта пообещал, что африканская миссия по урегулированию конфликта на Украине продолжится

Африканские страны продолжат свою миссию по урегулированию конфликта на Украине с целью достижения мира, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на встрече делегации стран Африки с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Мадбули, начало серьезным переговорам между сторонами конфликта могло бы положить прекращение огня.

«Мы (представители африканских государств.— "Ъ") продолжим наши усилия для достижения конечной цели нашего искреннего стремления — установления мира между сторонами конфликта»,— приводит слова египетского премьера местный телеканал Extra News (цитата по ТАСС). «Продолжающийся конфликт между Украиной и Россией должен быть остановлен путем немедленного прекращения огня, что положит путь к началу серьезных переговоров между сторонами»,— сообщил также Мустафа Мадбули.

Сегодня, 17 июня, африканская делегация представила в Санкт-Петербурге свой мирный план по конфликту на Украине. Ранее, 16 июня, он был оглашен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Мария Федотова