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Коммерсантъ FM
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Путин отдельно встретится с президентом ЮАР Рамафосой

Президент Владимир Путин, который сегодня, 17 июня, встретится с лидерами африканских стран, проведет отдельную встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас еще запланирована отдельная двусторонка с Рамафосой»,— сказал представитель Кремля журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что сначала господин Путин встретится с президентом ЮАР, а потом уже с делегацией, которая привезла план по урегулированию военного конфликта на Украине.

Вчера, 16 июня, делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. В план не включен пункт о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими, и на котором настаивает господин Зеленский. Сегодня главы шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург.

Подробности их плана — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

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