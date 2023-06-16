Неаполитанцам добавили французского

«Наполи» — главное, может быть, открытие клубного сезона в европейском футболе, оперативно нашел замену тренеру Лучано Спаллетти, вернувшему ему титул чемпиона Италии, который команда не завоевывала 33 года. Новым наставником неаполитанцев стал французский специалист Руди Гарсия, ранее уже работавший в Италии с «Ромой», а в последние месяцы возглавлявший «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Именно за него играл, сбежав зимой из «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду. Правда, даже с его помощью «Ан-Наср» не удалось добыть золото первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тренер «Наполи» Руди Гарсия

Фото: Franck Fife / Reuters Новый тренер «Наполи» Руди Гарсия

Фото: Franck Fife / Reuters

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил о том, что главным тренером клуба назначен Руди Гарсия. Сам Гарсия, комментируя в Twitter назначение, заявил, что «мотивирован и амбициозен как никогда». Таким образом, неаполитанцы довольно оперативно нашли замену одному из бесспорных героев нынешнего сезона. Речь идет о предыдущем наставнике клуба Лучано Спаллетти, при котором он совершил колоссальный прорыв. Показывая чрезвычайно яркий футбол, «Наполи» смог впервые с 1990 года завоевать титул чемпиона Италии, опередив на 16 очков ближайшего преследователя — «Лацио», а еще добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Уход триумфатора Спаллетти, сообщившего, что решил взять паузу для отдыха, после окончания сезона также вошел в список его наиболее громких сюрпризов. Итальянские издания считали, что причиной его расставания с «Наполи» стали в том числе разногласия как раз с Де Лаурентисом.

Сменщик Лучано Спаллетти — это 59-летний специалист с довольно богатой карьерой. Правда, ее пик — уже давняя история.

Репутацию тренера с потенциалом топового Гарсия заработал в 2011 году, когда выиграл с «Лиллем» звание чемпиона Франции, которого у клуба не было с 1954 года, а заодно раскрыл в своей команде будущую суперзвезду — бельгийца Эдена Азара.

После этого успеха Гарсию пригласила итальянская «Рома», и контракт с ним выглядел попаданием точно в яблочко. Римляне произвели фурор, выиграв на старте итальянского чемпионата десять матчей подряд. Темп им сохранить не удалось, но и второе место вслед за безусловным в тот момент флагманом первенства «Ювентусом» не могло не рассматриваться как достижение. «Рома» благодаря ему квалифицировалась в Лигу чемпионов, в которой не выступала три года.

Серебро она взяла и в следующем чемпионате Италии. А в третьем сезоне под началом Руди Гарсии римский клуб, снова здорово разогнавшись, побывав на верхушке таблицы, зимой вдруг резко сдал, а спад привел к увольнению француза.

После него прежних высот тренеру покорять уже не удавалось. Он перебрался во Францию, где без особого блеска трудился в «Марселе» и «Лионе», а потом отправился за границу. В 2021 году источники утверждали, что интерес к нему проявляет «Спартак», нанявший все-таки не Гарсию, а провалившегося вскоре с московским клубом португальца Руя Виторию, но привлекла француза не Россия, а богатая Саудовская Аравия, вдруг всерьез увлекшаяся футболом. В 2022 году Руди Гарсия заключил договор с клубом «Ан-Наср», а тот минувшей зимой внезапно оказался в центре внимания. Именно в эту команду сбежал поссорившийся с менеджментом «Манчестер Юнайтед» пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Впрочем, вскоре некоторые медиаресурсы — например, Marca — писали уже о конфликте Роналду и Гарсии, подозревая, что в апреле последнего выгнали из так и не получившего золото, несмотря на помощь португальца, «Ан-Наср» во многом именно из-за него.

Перспективы Руди Гарсии в «Наполи» явно будут зависеть не только от его собственного тонуса, но и от кадровой ситуации в клубе. Дело в том, что рывок неаполитанцев радикально поднял спрос на их ведущих игроков. И, допустим, в разделе спортивной страницы сайта BBC, посвященном трансферным слухам, чуть ли не через день появляются новости о готовности кого-то из футбольных гигантов купить в рамках летнего трансферного окна форвардов Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию.

Алексей Доспехов