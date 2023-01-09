AFP: Роналду заработает €200 млн на продвижении заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

37-летний португалец Криштиану Роналду заработает €200 млн на продвижении заявки Саудовской Аравии на чемпионат мира 2030 года в дополнение к своей клубной зарплате. Об этом AFP сообщил источник, близкий саудовскому клубу «Ан-Наср», куда недавно перешел нападающий.

В целом роль посла принесет футболисту доход в Саудовской Аравии более чем €400 млн ($428 млн). «Роналду заплатят более €200 млн ($214 млн) за сделку»,— заявил источник, осведомленный о соглашении.

Ожидается, что пятикратный обладатель «Золотого мяча», который также пять раз выигрывал Лигу чемпионов и является рекордсменом по количеству забитых мячей в этом турнире, дебютирует за «Ан-Наср» 22 января. Своей предыдущий клуб, английский «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду покинул в конце ноября.

«Ан-Наср» -— девятикратный обладатель чемпионского титула Саудовской Аравии, но никогда не выигрывал Лигу чемпионов Азии.

Мария Федотова