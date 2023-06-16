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Коммерсантъ FM
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Губернатор Старовойт: версия о пожаре на текстильном предприятии из-за беспилотника подтвердилась

Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что сегодняшний пожар на территории предприятия по производству домашнего текстиля «Бел-Поль» под Курском произошел из-за беспилотника вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба. Пожар начался после двух часов ночи в Курском районе. Огонь охватил административное здание предприятия и склад на площади 2 тыс. кв. м. Пожар тушили в течение двух часов, в работе участвовали 40 человек и 10 единиц техники.

В Курской области из-за регулярных обстрелов и атак беспилотников со стороны Украины действуют режим повышенного уровня террористической опасности и средний уровень реагирования. В прошлую пятницу, 9 июня, беспилотник упал в районе курской нефтебазы, пострадавших и разрушений не было.

В конце мая для помощи в патрулировании территорий и охране критической инфраструктуры добровольные дружины перешли на круглосуточное дежурство. Власти запретили использование беспилотников в Курской области.

Сергей Толмачев, Воронеж

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