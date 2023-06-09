В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в областном центре.

«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем»,— написал чиновник в Telegram.

Ранее сегодня, 9 июня, беспилотники упали в двух соседних с Курской областью регионах. Около 10 утра БПЛА врезался в многоэтажку в центре Воронежа. Три человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, власти называют случившееся терактом.

Позже в Белгороде БПЛА упал на офисное здание. Пострадавших нет, но осколками повреждены два автомобиля.

В приграничных регионах России введен средний уровень реагирования на фоне специальной военной операции. Обстрелам подвергаются районы Белгородской и Курской областей. Наиболее тяжелая ситуация в белгородском Шебекинском городском округе, который из-за массированных обстрелов в последние недели покидают местные жители.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж