Лавров: подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса доказывает наличие желающих разрушить зерновую сделку

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса доказывает существование заинтересованных в разрыве зерновой сделки. Возобновление аммиакопровода — одно из ключевых условий возобновления соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти—Одесса, он показывает, что есть желающие этот пакет (договоренности по зерновой сделке.— ''Ъ'') просто разрушить и разрушить все то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам»,— сказал господин Лавров в интервью НТВ (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос о перспективах продления зерновой сделки Сергей Лавров ответил: «Как можно продлевать то, что не работает?» По его словам, условия сделки, касающиеся России, «вообще не сдвинулись с места», функционирует только «украинская часть».

Согласно сообщению Минобороны России, подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса произошел 5 июня. По данным российской стороны, на восстановление потребуется от одного до трех месяцев.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД РФ указывал на необходимость решить «пять системных задач». 13 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лусине Баласян