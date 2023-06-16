Virgin Galactic начнет коммерческие полеты в космос в конце июня

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Бренсона объявила, что в конце июня начнет коммерческие полеты в космос. Ее акции после этого заявления выросли почти на 40%.

Virgin Galactic планирует провести первый коммерческий запуск в период с 27 по 30 июня. Следующий полет должен состояться в начале августа, затем компания собирается ежемесячно совершать такие запуски. В мае Virgin Galactic осуществила запуск пилотируемого суборбитального корабля VSS Unity впервые с 2021 года. Это был шестой пилотируемый полет этого корабля, в июле 2021-го состоялся полет с участием господина Бренсона.

VSS Unity может подниматься на 80–100 км над Землей, до так называемой линии Кармана, которая считается границей между земной атмосферой и космосом. Коммерческие полеты предполагается запускать на 80 км. Virgin Galactic уже продала более 800 билетов, сейчас они стоят $450 тыс.

Во время первого коммерческого полета, который обозначен как Galactic 01, на борту VSS Unity будут находиться три человека из ВВС Италии и итальянского Национального исследовательского совета, которые проведут исследования в условиях микрогравитации.

В апреле о банкротстве объявила другая космическая компания господина Бренсона — Virgin Orbit. Если Virgin Galactic изначально была создана для совершения туристических полетов в космос, то Virgin Orbit специализировалась на запуске спутников на орбиту.

Яна Рождественская