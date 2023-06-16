Песков: государство продолжит выполнять соцобязательства даже при сокращении расходов бюджета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию о возможном сокращении расходов госбюджета. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, но государство в любом случае продолжить выполнять социальные обязательства.

«Вы, наверное, имеете в виду сегодняшний завтрак "Сбербанка". Все говорили о том, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать сами расходы. Как это будет делаться, пока никаких решений на этот счет не принималось. Все социальные обязательства государства будут исполняться в полном объеме»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся деловой завтрак «Сбербанка». В ходе мероприятия министр финансов Антон Силуанов отметил, что за три года расходы федерального бюджета увеличились в 1,5 раза, с 18 трлн до 29 трлн руб. Он подчеркнул, что увеличивать расходы «уже просто невозможно». Глава «Сбербанка» Герман Греф считает очевидным, что расходная часть бюджета будет расти и в дальнейшем. По его словам, в связи с этим бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки с начала нового года.

По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за последние пять месяцев (январь—май) составили 13,229 трлн руб., на 27% выше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,411 трлн руб.

Почему в финансировании придется расставлять приоритеты — в материале «Ъ» «Адаптация должна быть экономной».

Милена Костерева