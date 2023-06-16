RTL: связанные с РФ хакеры угрожают европейским банкам кибератакой

Три группировки хакеров, которые связывают с Россией, угрожают осуществить кибератаку на банки в Европе, сообщает портал RTL Niews. Речь идет о группировках Anonymous Sudana, REvil и Killnet. В их заявлении говорится, что атака будет ответом на поддержку Украины странами Запада. Они считают, что если «нет денег — нет оружия, нет киевского режима».

Нидерландская компания по кибербезопасности Computest назвала эту угрозу реальной, но она не знает, смогут ли хакеры выполнить атаку. Работающая в той же сфере компания FalconFeeds допустила, что целью хакеров может стать банковская система SWIFT. Как уточняет портал, финансовая система может пострадать из-за долгосрочного нарушения работы SWIFT, поскольку эта она «централизованно управляет определенными данными».

В январе хакеров Killnet обвинили в кибератаке на больницу в Нидерландах. Злоумышленники говорили, что «разрушают медицинские учреждения за поддержку нацистов на Украине». В феврале хакеры Killnet заявили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в Германии. Также подверглись хакерской атаке несколько сайтов НАТО.

Лаура Кеффер