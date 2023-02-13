Йенс Cтолтенберг подтвердил кибератаку на сайты НАТО, но отрицает утечку информации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о кибератаках на сайты организации в минувшее воскресенье. Господин Столтенберг заверил, что в результате атаки секретная информация не утекла в сеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«В воскресенье мы испытали серьезную атаку на наши ресурсы. Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы. Но я могу вас заверить, что наша секретная информация не была затронута и нет никаких последствий для миссий и операций НАТО»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В ночь на 13 февраля представитель НАТО сообщил DPA, что эксперты области кибербезопасности занимаются вопросом кибератак на сайты альянса. По его словам, хакеры в том числе атаковали сайт штаба Сил специальных операций НАТО и другие ресурсы, которые были недоступны некоторое время.

На этом фоне в Twitter распространялись сообщения о причастности к кибератакам «пророссийских активистов», в том числе из группы Killnet. Сегодня, 13 февраля, хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта военной базы Рамштайн.

Лусине Баласян