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Коммерсантъ FM
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Йенс Cтолтенберг подтвердил кибератаку на сайты НАТО, но отрицает утечку информации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о кибератаках на сайты организации в минувшее воскресенье. Господин Столтенберг заверил, что в результате атаки секретная информация не утекла в сеть.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«В воскресенье мы испытали серьезную атаку на наши ресурсы. Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы. Но я могу вас заверить, что наша секретная информация не была затронута и нет никаких последствий для миссий и операций НАТО»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В ночь на 13 февраля представитель НАТО сообщил DPA, что эксперты области кибербезопасности занимаются вопросом кибератак на сайты альянса. По его словам, хакеры в том числе атаковали сайт штаба Сил специальных операций НАТО и другие ресурсы, которые были недоступны некоторое время.

На этом фоне в Twitter распространялись сообщения о причастности к кибератакам «пророссийских активистов», в том числе из группы Killnet. Сегодня, 13 февраля, хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта военной базы Рамштайн.

Лусине Баласян

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