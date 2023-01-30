Хакеров Killnet обвинили в кибератаке на больницу в Нидерландах

Хакерскую группировка Killnet, которую связывают с Россией, обвинили в DDoS-атаке на больницу в Гронингене, Нидерланды. Отслеживающая цифровую безопасность больниц организация Z-Cert объявила, что «пророссийские DDoS-атаки» направлены и на другие нидерландские больницы. Представитель медучреждения в Гронингене хакерскую атаку подтвердил, отметив, что она идет волнами, сообщает NOS.

«Это атака группы Killnet в сотрудничестве с другими злоумышленниками»,— заявил представитель Z-Cert. NOS отмечает, что на данный момент от хакерской атаки пострадал только сайт больницы в Гронингене.

В Telegram-канале Killnet опубликован большой список иностранных больниц, в том числе нидерландских. В списке также можно найти медицинские учреждения Скандинавии, Польши, США, Великобритании и Германии, сообщает NOS. В общей сложности в списке 31 нидерландская больница.

«Мы разрушаем медицинские учреждения в этих странах за поддержку нацистов на Украине»,— приводит NOS выдержку из сообщения Killnet в Telegram-канале.

В октябре 2022 года хакеры Killnet атаковали госсайты в Болгарии, в декабре — сайты энергетических компаний Австрии. В январе Killnet решила атаковать сайты Германии в ответ на решение передать Украине танки Leopard. В Кремле какую-либо причастность группировки к России опровергли.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова