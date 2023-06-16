Reuters: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с катарским шейхом о продаже клуба за $6 млрд

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обсуждает предоставление эксклюзивных прав консорциуму во главе с катарским шейхом Джасимом бен Хамадом Аль Тани на переговоры о покупке клуба, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Они уточнили, что судьба сделки, которая оценивается более чем в $6 млрд, «остается неопределенной».

По данным собеседников агентства, клуб «более благосклонно» относится к предложению шейха, чем к заявке также интересовавшегося покупкой миллиардера Джима Рэтклиффа. Предполагается, что «Манчестер Юнайтед» не разрешат вести переговоры с кем-ибо помимо шейха в течение «периода эксклюзивности» (на это время продавцу запрещено вести переговоры со сторонами, не являющимися потенциальным покупателем). Сколько продлится этот период, неизвестно.

На фоне этих новостей акции «Манчестер Юнайтед» на дневных торгах на Нью-Йоркской бирже росли на 15%, до $25,53. В клубе пока никак не прокомментировали информацию о предполагаемых переговорах.

О том, что Джасим бен Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед», стало известно в феврале. Тогда сумма сделки оценивалась в €4,5 млрд. В апреле шейх предложил за команду $6,3 млрд, в июне он направил итоговую заявку на $7,5 млрд. Sky News сообщал, что американская инвесткомпания Carlyle тоже рассматривает покупку «Манчестер Юнайтед».

Лаура Кеффер