Рогов сообщил о стрелковом бое с украинскими военными в Херсонской области

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра в Херсонской области. По его словам, сейчас в Новой Каховке идет ближний стрелковый бой.

«Перед этим враг провел артподготовку — по левому берегу Днепра (по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке) было выпущено свыше 30 снарядов»,— написал господин Рогов в Telegram.

Минобороны Украины никак не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ утверждает, что крупномасштабное наступление украинской армии началось с утра 4 июня. Изначально атаки фиксировались на южнодонецком направлении, позднее стало известно об атаках в Запорожской области. 10 июня Владимир Рогов говорил, что украинская армия перешла в наступление на запорожском направлении, но российские войска отражают атаку.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер