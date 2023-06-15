Помощник президента сообщил о планах Путина посетить Турцию

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана. Даты поездки, по его словам, пока не определены.

«Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались»,— сообщил «Интерфаксу» господин Ушаков.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган намерены встретиться «в обозримой перспективе». По его словам, это намерение было подтверждено во время их недавнего телефонного разговора. Где и когда может пройти встреча, неизвестно.

Турецкие СМИ сообщали, что в Кремле рассматривали возможность поездки Владимира Путина на инаугурацию господина Эрдогана, но в итоге Россию на мероприятии представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Кислов