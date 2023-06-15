В Брянске под стражу заключили гражданина Украины по обвинению в шпионаже

Советский райсуд Брянска 14 июня удовлетворил ходатайство регионального управления ФСБ о заключении под стражу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы). Как рассказали в суде, мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 12 августа.

Гражданина Украины обвиняют в том, что он незаконно собрал и передал связному сведения, составляющие государственную тайну. По версии следствия, информация предназначалась для передачи в Службу безопасности Украины. Ее характер в суде не уточнили, отметив, что для получения сведений обвиняемый прибыл в город Клинцы. Он расположен в 60 км от границы с Украиной. В мае на окраине города были сбиты два вертолета Ми-8 ВКС России.

15 июня управление ФСБ по Брянской области сообщило о задержании жителя региона по подозрению в подготовке к теракту и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, он собирал информацию о передвижениях силовиков в приграничном Стародубском районе, а также готовил тайники со взрывчаткой. В начале июня стало известно, что в суд передано уголовное дело о теракте на железной дороге в Брянской области, который произошел год назад.

Сергей Толмачев, Воронеж