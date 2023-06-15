Минюст РФ проверяет Ельцин Центр на предмет деятельности иноагента

Минюст РФ начал проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

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Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

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Ранее учреждение неоднократно подвергалось критике со стороны различных деятелей культуры, политиков и журналистов. Певица Вика Цыганова на прошлой неделе заявила, что присутствие Ельцин Центра «разлагает Урал». О необходимости закрыть Ельцин Центр заявил режиссер Никита Михалков. Тогда его поддержал сенатор Алексей Пушков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывал заменить Ельцин Центр на центр патриотического воспитания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйшвашев, вставая на защиту Ельцин Центра, заявлял, что учреждение было создано в соответствии с федеральным законом, а в его попечительский совет входят сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и он сам.

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