После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуировано свыше 7,5 тысячи человек

Российские спасатели эвакуировали с затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий Херсонской области 7525 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из пострадавших районов эвакуировано более 7500 (7525) человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Спасено 2244 человека. В 20 пунктах временного размещения размещены 1764 человека, в том числе 461 ребенок»,—- сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнили в МЧС, благодаря снижению уровня воды из одного из пострадавших населенных пунктов была проведена эвакуация маломобильных граждан из местной больницы. На автобусах их вывезли в «безопасное место».

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На левобережье погибли 17 человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

Милена Костерева