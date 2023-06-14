ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже. За неделю из-за нехватки предложения цены на оптовые партии бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже выросли до исторического максимума в 64,5 тыс. руб. за тонну, а цены на Аи-92 поднялись до 55,98 тыс. руб. за тонну, что является максимумом за два года.

В пресс-службе антимонопольного ведомства сообщили, что снижение объема продажи бензина за последние пять месяцев составило 7,9%. Это привело образованию на рынке «неудовлетворительному спросу» на бензин, отметили в ФАС.

«В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты»,— сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Названия компаний, которым были направлены письма в сообщении ФАС на указываются.

Согласно данным мониторинга Reuters, цены на оптовые партии автобензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже устойчиво повышаются с начала апреля, а последнюю неделю ускорили рост на фоне повышенного спроса, сталкивающегося с ограниченным предложением, устанавливая новые исторические рекорды. Суммарный объем реализации оптовых партий Аи-92 и Аи-95 на бирже в июне составляет в среднем 27,7 тыс. тонны за торговую сессию. Это на 8,5 тыс. меньше среднего дневного объема продаж в июне 2022 года и на 8,1 тыс. меньше уровня января текущего года.

Стремительный рост оптовых цен уже приводит к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 на АЗС составляет минус 0,1 руб. и минус 1,1 руб. за литр топлива.

Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Бензин дальней перегонки».

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