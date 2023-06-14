Госдума приняла поправки о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения

Госдума приняла во втором чтении поправки об административной ответственности за нарушение режима военного положения. За подобное нарушение в случае окончательного одобрения поправок будет грозить административный арест до 30 суток, а также штрафы. Поправки входят в законопроект об уточнении порядка задержания автотранспортных средств, внесенный в Госдуму в октябре 2021 года, нижняя палата одобрила его во втором чтении.

КоАП предлагается дополнить ст. 20.51 — «Нарушение режима военного положения». Для граждан она предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц — штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. или аналогичный по срокам арест. При нарушении с использованием транспортного средства возможна конфискация автомобиля.

С октября 2022 года военное положение действует в четырех присоединенных к РФ регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии.

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Мария Федотова