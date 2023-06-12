Депутат Госдумы Вяткин предложил задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

Депутаты Госдумы в среду, 14 июня, могут рассмотреть поправки в КоАП, вводящие административную ответственность за нарушение режима военного положения. Соответствующие поправки предложил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин ко второму чтению законопроекта об уточнении порядка задержания автотранспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок предполагает, что в КоАП введут ст. 25.1.1 «Нарушение режима военного положения». Для граждан она предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц — штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест. Такой же размер штрафов и длительность ареста предусмотрены при нарушении с использованием транспортного средства, которое может быть конфисковано.

Господин Вяткин сказал «Ведомостям», что поправки будут действовать в регионах, где введено военное положение. Он напомнил, что военное положение «у нас не вводилось очень давно, 80 лет», поэтому, по его мнению «подкрепить эти нормы ответственностью просто необходимо».

Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, присоединенных к России в 2022 году. Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал ввести военное положение по всей России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такого решения не принималось.

Лаура Кеффер