Объекты Сочинского нацпарка закрыли для посещения из-за последствий непогоды

Четыре объекта Сочинского национального парка закрыли для посещения в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба нацпарка Сочи Фото: пресс-служба нацпарка Сочи

Сейчас закрыты экотропа «Ажек», «Агурское ущелье и водопады», «Орлиные скалы» и «Змейковские водопады». Экскурсии на эти объекты откроются после улучшения погодных условий.

14 июня около 4 часов в Хостинском районе Сочи начал подниматься уровень воды в реке Мацеста. Подтопленными оказались несколько придомовых территорий и дороги, повредился газопровод. Устранение последствий непогоды проконтролирует прокуратура.

Сейчас в городе временно закрыты пляжи и действует запрет на купание в море. Такое решение приняли власти курорта для безопасности отдыхающих.

Татьяна Ручкина

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