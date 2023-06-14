Пророссийских хакеров подозревают в атаке на сайт крупнейшего порта Европы

На прошлой неделе сайт порта Роттердама подвергся кибератаке, в ней подозревают хакеров, связанных с Россией, сообщило Bloomberg. По данным местных властей, DDoS были совершены на несколько нидерландских портов, включая порты в Амстердаме и в провинции Гронинген.

Как утверждает представитель порта Роттердама, в национальном центре кибербезопасности Нидерландов сообщили, что ответственность за атаку несут пророссийские группировки, а атаки проводились с российских и сербских IP-адресов. Издание RTL пишет, что речь идет о группе хакеров с названием NoName057(16). Злоумышленники якобы заявили, что атаки были «ответом на планы Нидерландов купить швейцарские танки для Украины».

В результате кибератаки сайт порта Амстердама 6 июня не работал более часа. Морские порты в Гронингене столкнулись с перебоями в работе сети, продолжавшимися два дня. Уточняется, что никаких утечек данных допущено не было.

В начале июня сообщалось, что правительство Нидерландов намерено приобрести еще «несколько десятков» танков Leopard 1 для Украины. Поставить танки может швейцарская компания, но для этого понадобится разрешение правительства Швейцарии. 7 июня верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия на Украину.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер