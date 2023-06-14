Прокуратура проконтролирует работу по устранению подтоплений в Сочи

Прокуратура поставила на контроль работу по устранению последствий подтоплений в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«Прокуратурой Хостинского района города Сочи осуществляется контроль за достаточностью мер, принимаемых уполномоченными органами по ликвидации последствий непогоды, в том числе по обеспечению прав граждан»,— отметили в ведомстве.

Ночью 14 июня из-за выпадения большого количества осадков начался подъем уровня воды в реке Мацеста. В одноименном микрорайоне оказались частично подтоплены придомовые территории, цокольные этажи многоквартирных домов и дороги. Стихия также повредила газопровод. Жертв и пострадавших в результате ЧС нет.

После ночной непогоды и из-за прогнозов по ливню и граду власти Сочи временно закрыли пляжные территории. Как сообщил мэр Алексей Копайгородский, купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

Татьяна Ручкина

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