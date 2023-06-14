Сальдо: Херсонская область пережила обрушение Каховской ГЭС с минимальными жертвами

Подтопленные в Херсонской области территории будут полностью восстановлены, заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Он утверждает, что область смогла пережить обрушение Каховской ГЭС с минимальными жертвами.
По его словам, после схода воды одной из главных задач будет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Президент РФ Владимир Путин, которому губернатор доложил о ситуации, обещал привлечь для этого войска химической защиты.
«Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены»,— написал господин Сальдо в Telegram.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. В результате затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). Москва и Киев обвиняют в ЧП друг друга. На левобережье погибли 17 человек. Господин Путин обвинил Украину в целенаправленном разрушении ГЭС.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».