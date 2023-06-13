Путин обвинил Украину в целенаправленном разрушении Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Украина. По его словам, Вооруженные силы Украины ранее неоднократно целенаправленно наносили удары по ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«ВСУ целенаправленно из HIMARS били, многократно по Каховской ГЭС. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю. Может быть, они в очередной раз там чем-то добавили чем-то незначительным. И пошло разрушение»,— пояснил Владимир Путин.

По словам президента РФ, Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, никакой военной или иной необходимости в этом не было. Владимир Путин полагает, что подрыв дамбы Каховской ГЭС «к сожалению» сорвал планы наступательных операций ВСУ через Днепр.

«К сожалению, потому что это наступление для украинских войск закончилось бы очень плохо»,— сказал глава государства.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. В результате были затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). Москва и Киев обвиняют в ЧП друг друга. На левобережье Херсонщины эвакуировали более 7 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов