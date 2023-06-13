В Херсонской области число погибших из-за затопления Каховской ГЭС выросло до девяти

Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявили в экстренных службах. Общее число погибших достигло девяти человек.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия»,— сказал ТАСС представитель экстренных служб.

12 июня глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин (украинская сторона) сообщил в своем Telegram-канале о 12 погибших. По его словам, пострадали 20 человек, в том числе пятеро полицейских и двое спасателей. 35 человек, в том числе семь детей, числятся пропавшими без вести, добавил он.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На левобережье Херсонщины число эвакуированных превысило 7 тыс., пострадали 80 человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Смотреть

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Лаура Кеффер