В Херсонской области число погибших из-за затопления Каховской ГЭС выросло до девяти

Тело еще одного погибшего нашли в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявили в экстренных службах. Общее число погибших достигло девяти человек.
«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия»,— сказал ТАСС представитель экстренных служб.
12 июня глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин (украинская сторона) сообщил в своем Telegram-канале о 12 погибших. По его словам, пострадали 20 человек, в том числе пятеро полицейских и двое спасателей. 35 человек, в том числе семь детей, числятся пропавшими без вести, добавил он.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На левобережье Херсонщины число эвакуированных превысило 7 тыс., пострадали 80 человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
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