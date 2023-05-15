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Коммерсантъ FM
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Рублю текущий счет не указ

Мониторинг платежного баланса

Банк России оценил объем профицита операций по текущему счету платежного баланса в январе—апреле 2023 года на уровне $22,6 млрд против $96,5 млрд год назад, что прежде всего связано со снижением профицита торговли в 2,7 раза, до $41,5 млрд по сравнению с $113,7 млрд год назад, из-за падения стоимости экспорта товаров в результате снижения объемов поставок и мировых цен на основные позиции российского экспорта при некотором росте импорта, поясняют в ЦБ.

Оценка профицита текущего счета за первый квартал 2023 года была понижена до $15,8 млрд (с $18,6 млрд), прежде всего из-за роста дефицита первичных и вторичных доходов на $1,2 млрд (с $5,5 млрд). В апреле же объем профицита текущего счета, исходя из текущих оценок платежного баланса, составил $6,8 млрд против $4–5 млрд в месяц в январе—марте 2023 года. Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе в кулуарах Петербургского международного юридического форума допустил, что недавнее укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, «видимо, пройдена». Схожее объяснение дает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций»: «Платежный баланс страны нормализуется благодаря тому, что импортные потоки вернулись на уровни до СВО и спрос на валюту со стороны импортеров стабилизировался, а геополитический дисконт на реализуемое за рубеж сырье продолжает сокращаться».

Между тем автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов замечает, что относительно высокий профицит текущего счета в апреле вряд ли объясняет укрепление рубля. В апреле профицит торговли товарами составил $12,7 млрд против $12,3 млрд в марте. «Если бы объяснением текущей динамики курса была исключительно динамика торговых потоков, то укрепление, вероятно, началось бы несколько раньше. К тому же объем чистых продаж валюты экспортерами в апреле снизился до $7 млрд с мартовских $11,6 млрд»,— отмечает он. Аналитик указывает на рост волатильности курса и ослабление связи его динамики с состоянием текущего счета и на то, что курс «с учетом тонкости рынка краткосрочно чувствителен к единовременным (и трудно прослеживаемым) факторам, будь то сделки по выкупу активов или подготовка к выплате дивидендов». В мае—августе совокупный объем дивидендов экспортеров может достичь около 1,2 трлн руб.

Артем Чугунов

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