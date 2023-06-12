The Economist узнал о больших потерях бронетехники ВСУ в Запорожье

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области проходило непросто, сообщает The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке. ВСУ там понесли значительные потери в бронетехнике и личном составе, сообщил источник.

Бои на направлении Орехов—Токмак шли тяжело, погибло «несколько десятков» солдат, рассказал военный источник.

Город Орехов находится на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра. Город Токмак расположен в долине реки Молочной.

Украина атаковала, используя хорошо оснащенную 47-ю бригаду, однако ей препятствовали укрепления, сооруженные российскими военными, а также средства радиоэлектронной борьбы, сообщил источник в военной разведке Украины.

По заявлению президента РФ Владимира Путина, наступление ВСУ началось 7 июня. На какой стадии находится наступление, президент Украины Владимир Зеленский раскрывать не стал.

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Мария Федотова