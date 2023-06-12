МИД Китая не стал комментировать информацию о возможном визите Блинкена

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в очередной раз заявил, что Китай не следит за США с базы на Кубе. Отвечая на вопрос о вероятности визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, Ван Вэньбинь сказал, что у него нет никакой информации на этот счет.

«По поводу так называемой шпионской деятельности, которую КНР якобы осуществляет с Кубы,— это ложная информация,— несмотря на утверждение чиновника из администрации Байдена (президент США Джо Байден.— "Ъ"). По поводу визита (Энтони Блинкена.— "Ъ"): у меня на текущий момент нет какой-либо информации, которую я мог бы распространить»,— сказал официальный представитель МИД Китая в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Информация о шпионаже со стороны Китая распространяется на фоне подготовки госсекретаря США Энтони Блинкена к визиту в Пекин. В феврале он уже отменял свою первую поездку в Китай после обнаружения в небе над США китайских аэростатов, которые, как предполагали американские власти, вели разведку.

8 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщила, что Китай и Куба тайно договорились о создании базы для перехвата сообщений из Соединенных Штатов, включая телефонные звонки и данные со спутников.

Американские СМИ позднее опубликовали комментарий неназванного чиновника Белого дома, который утверждал, что китайское разведывательное подразделение годами работает на Кубе для слежки за США. Китай и Куба обвинения в шпионаже отвергают.

Милена Костерева