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Коммерсантъ FM
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Китай отрицает планы создать шпионскую базу на Кубе

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что распространение «слухов» о строительстве разведывательной базы на Кубе — это «обычная тактика» США. Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио так же опроверг данную информацию, назвав ее «лживой».

Китай выступил с опровержением информации о договоренностях с Кубой о создании шпионского базы. «Как мы все знаем, распространение слухов и клеветы — обычная тактика Соединенных Штатов», — заявил Ван Вэньбинь (цитата по Reuters).

Господин де Коссио также заявил в своем Twitter о «лживости» и «необоснованности» материала WSJ. По его мнению, «эта ложь продвигается с коварным намерением» усилить агрессию против Кубы.

О планах Китая создать такую базу сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена. Согласно их материалу, Китай и Куба тайно договорились о создании базы для перехвата сообщений из США, включая телефонные звонки и данные со спутников. Согласно их материалу, Пекин планирует заплатить Гаване несколько миллиардов долларов за строительство объекта разведки в 100 милях от Флориды.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил WSJ, что не может прокомментировать договоренности между Китаем и Кубой. Он рассказал, что США предпринимают шаги по противодействию намерениям Китая инвестировать в объекты военного назначения. После публикации материала WSJ господин Кирби заявил, что информация издания не соответствует действительности.

Об отношениях США и Китая — в публикации «Ъ» «Китай и США опасно сближаются».

Полина Мотызлевская

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