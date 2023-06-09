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Коммерсантъ FM
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Минобороны предложило присваивать статус ветерана защитникам близких к зоне СВО территорий

Минобороны предложило присваивать статус ветерана боевых действий россиянам, обороняющим и охраняющим территории, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции. Под действие закона должны попадать в том числе военнослужащие, уволенные в запас, военнообязанные и призванные на военные сборы.

«Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»,— говорится в пояснительной записке.

Сейчас проходящие срочную службу не имеют статуса участников боевых действий, так как не направляются на СВО, но размещаются в приграничных регионах, которые регулярно оказываются под обстрелами ВСУ.

Ветераны боевых действий имеют ряд льгот. Так, им положены ежемесячные выплаты (3481,85 руб., инвалидам — 6328,41 руб.) и повышенная пенсия. Они освобождены от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ для них снижены.

Последнее время интенсивным обстрелам подвергается Белгородская область. СМИ сообщали о гибели при обстреле двух срочников, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова — трех срочников.

Предоставить всем участникам боевых действий статус ветеранов ранее предложил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

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Мария Федотова

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