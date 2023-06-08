Картаполов предложил предоставить всем участникам боевых действий статус ветеранов

Ведется работа над расширением категорий участников боевых действий (ветеранов), сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По его мнению, такой статус должны предоставить всем тем, кто защищает российскую границу. Приграничная Белгородская область последние недели подвергается интенсивным обстрелам, сообщалось о гибели срочников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы работаем сейчас в этом направлении. Мое личное мнение, что статус участника боевых действий должен получить каждый человек, независимо от ведомственной принадлежности, который выполняет задачи по защите наших рубежей, наших исконных русских рубежей: белгородской земли, брянской земли, курской земли. Пограничник ли это, боец подразделения полка или батальона министерства обороны, представитель министерства внутренних дел, росгвардеец, кто бы то ни был»,— сказал господин Картаполов в эфире «Соловьев. Live».

По словам депутата Госдумы, сейчас перечисленные им люди «реально ведут боевые действия». «Не диверсантов ловят, их значимость существенно принижают. Слушайте, какие диверсанты, если у них там десять боевых машин и танков. Ну какие это диверсанты? Эти диверсанты — это прямой акт агрессии против РФ»,— добавил господин Картаполов.

Сейчас проходящие срочную службу не имеют статуса участников боевых действий, так как не направляются на специальную военную операцию, но размещаются в приграничных регионах, которые регулярно оказываются под обстрелами ВСУ. Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников из ее региона в Белгородской области. Она попросила вернуть всех свердловских срочников, которые оказались в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, к местам дислокации.

Белгородская область с мая подвергается массированным обстрелам. Было совершено несколько попыток проникнуть на ее территорию бойцами созданных при ВСУ подразделений. В защите границ участвуют не только военные российской армии, но и, например, пограничники.

Леонид Уварчев