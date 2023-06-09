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Коммерсантъ FM
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Набиуллина: на апрель более 40% российского экспорта оплачивалось в рублях

По данным на апрель нынешнего года, 41% российского экспорта оплачивался в рублях, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Крупнейшие экспортеры продавали около 78% валютной выручки в январе—апреле, а переход на нацвалюты в торговле продолжается, отметила она. При этом есть некоторые проблемы с расчетами в индийских рупиях, сообщила госпожа Набиуллина.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У нас… происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях: по данным за апрель, уже 41% экспорта оплачивается в рублях»,— сообщила глава ЦБ. По ее словам, в целом объемы продажи валютной части валютной выручки остаются высокими. Продажа 78% валютной выручки экспортерами в январе—апреле является достаточно высоким показателем, отметила Эльвира Набиуллина.

При этом проблему расчетов в рупиях она не назвала масштабной. «Она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания»,— заявила госпожа Набиуллина.

В мае агентство Reuters сообщало, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности России, и торговля идет в американских долларах. По данным источников агентства, использовать рупию России «неудобно».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что проблема взаиморасчетов между Москвой и Дели в рупиях существует, но отметил, что диалог по этому вопросу продолжается. По данным Reuters, Россия с января текущего года провела до 20 трансакций в рупиях с индийскими экспортерами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Рупиям ищут пути вывода».

Мария Федотова

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