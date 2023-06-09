Любимова заявила, что против уехавших из-за спецоперации артистов не вводили ограничений

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что российские власти не вводили каких-либо специальных ограничений для артистов, которые уехали из страны на фоне военной операции на Украине. По ее словам, в адрес Министерства культуры направлялись различные депутатские запросы и обращения общественников по поводу ограничений для покинувших Россию артистов, однако в конкретные решения они не вылились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Были депутатские запросы. И отдельные люди писали, что нам надо обязательно обратить внимание. Но понятно, что продюсеры и режиссеры, которые уехали, и так больше не принимают участия в питчингах Минкультуры или Фонда кино. Потому что у нас очная форма защиты»,— рассказала госпожа Любимова в интервью «Известиям». Глава Минкультуры добавила, что государственного финансирования уехавшие деятели культуры в настоящее время не получают.

В апреле в Государственной думе создали рабочую группу по выработке предложений о запрете на получение дохода в России для иностранных агентов и уехавших деятелей культуры, которые выступают с «антироссийской позицией», ее возглавила вице-спикер ГД Ирина Яровая. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что в рамках рабочей группы депутаты разрабатывают финансовые меры воздействия на критикующих Россию уехавших артистов. Спикер ГД Вячеслав Володин говорил о том, что финансовые санкции необходимо применять не ко всем без исключениях уехавшим из страны деятелям культуры, а лишь к «негодяям», публично критикующим российские власти и военную операцию на Украине.

Подробнее о том, как по уехавшим за границу критикам РФ хотели ударить рублем,— в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Александр Кислов