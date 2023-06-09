Власти ЮАР засекретили доклад о российском судне, которое США заподозрили в перевозке оружия

Власти ЮАР не намерены отказываться от решения засекретить доклад, посвященный заходу российского судна Lady R на базу ВМС ЮАР в декабре 2022 года. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, пообещав отстаивать это решение в суде.

«Те, кто хочет обратиться в суд, могут обратиться в суд, но мы будем защищать позицию правительства, определяющего, что отчет должен быть засекречен»,— отметила министр (цитата по радио EWN). Она уточнила, что комиссия, которая подготовит доклад, будет состоять из трех человек, другие подробности о ней не приводятся.

В декабря 2022 года издание Daily Maverick сообщило, что в порту Саймонстаун находилось российское торговое судно «Леди Р». По данным издания, ночью судно загружали, а территория вокруг него охранялась вооруженными людьми. В мае 2023-го посол США Рубен Бригети заявил, что с 6 по 8 декабря на базе Саймонстаун был грузовой корабль, который, по утверждению американской стороны, грузили оружием и боеприпасами, после чего направили в Россию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал эти обвинения бездоказательными, но тем не менее власти начали расследование.

Лаура Кеффер