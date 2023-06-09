Боррель призвал Россию «немедленно прекратить огонь в Херсонской области»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что эвакуации людей из Херсонской области после обрушения Каховской ГЭС мешают обстрелы. Он призвал Россию «немедленно прекратить эти действия», назвав их неприемлемыми.

«Получаем сообщения об обстрелах, ставящих под угрозу работы по спасению мирных жителей в Херсонской области после разрушения Каховской плотины. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия. Это может представлять собой еще одно военное преступление»,— написал господин Боррель в Twitter, пообещав привлечь виновных к ответственности.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области действует режим ЧС. Погибли семь человек, врио губернатора области Владимир Сальдо оценил ущерб как минимум в 1,5 млрд руб. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лаура Кеффер