Блинкен предложил Кулебе помощь после разрушения Каховской ГЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он предложил ему помощь для пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. Подробности их беседы привел глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, господа Блинкен и Кулеба обсудили военную операцию РФ на Украине и поездку украинского министра в Африку. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу тысяч украинцев, пострадавших в результате недавнего разрушения Каховской плотины, и предложил дальнейшую поддержку пострадавших со стороны США»,— уточнил господин Миллер, слова которого приводит Госдеп.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения ГЭС оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения сложилась в пользу российских военных.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лаура Кеффер