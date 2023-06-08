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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово

Турция готовится взять на себя командование силами НАТО в Косово в рамках запланированной ротации осенью нынешнего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас силами НАТО в Косово руководит Италия. «По информации турецких официальных лиц, в октябре Италия передаст командование натовскими силами Турции. Вопрос о передаче полномочий рассматривался уже некоторое время, но окончательное решение было принято лишь недавно»,— отмечает Bloomberg.

Министерство обороны Турции и представители НАТО эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее в Косово в столкновениях с силами НАТО было ранено более 50 человек, после чего альянс отправил туда подкрепление в составе 700 военнослужащих. На днях спецназ 65-й мотострелковой бригады вооруженных сил Турции прибыл в Косово в рамках усиления дислоцированных в регионе сил НАТО. Решение об отправке турецких военнослужащих в Косово на фоне обострения в регионе принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по согласованию с руководством Североатлантического альянса.

Об эскалации конфликта в регионе читайте в публикации «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Александр Кислов

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