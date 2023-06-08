Индия не приглашала Зеленского на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен для участия в саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге для индийских СМИ сегодня, 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Джайшанкара, участвовать в саммите G20 могут только те члены саммита, страны и организации, которые были приглашены. На вопрос о возможном участии в саммите Владимира Зеленского глава МИДа ответил отрицательно. Список приглашенных был объявлен с момента начала председательства Индии в G20. Приглашение на саммит президенту Украины отправлено не было.

«Это не тот вопрос, который пересматривался. И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали»,— уточнил глава МИДа (цитата по ТАСС).

В апреле замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев «ожидает» от Индии приглашения на сентябрьский саммит должностных лиц. По мнению госпожи Джапаровой, «любые возможные визиты и контакты, которые повлияют на большее расширение политического диалога, нужны» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В конце мая Владимир Зеленский приезжал в Японию для участия в последнем саммите G7, а на ноябрьском саммите G20 президент Украины выступал по видеосвязи.

18-я встреча глав государств «группы двадцати» пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. О возможном участии России в саммите ранее высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что это решение «будет приниматься дополнительно».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».