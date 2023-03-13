Песков не исключил, что Путин отправится в Индию на саммит G20

Президент России Владимир Путин может отправиться в Индию на саммит G20, однако окончательное решение пока не принято. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать»,— ответил господин Песков в ходе конференц-колла на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20, который состоится 9 и 10 сентября.

Представитель российского президента (шерпа) в G20 Светлана Лукаш в январе сообщала ТАСС, что для участия Владимира Путина в саммите G20 в сентябре есть все шансы. В середине января фото Путина появилось на странице участников саммита G20 в Индии.

Предыдущий саммит G20 состоялся на Бали 15–16 ноября 2022 года. Владимир Путин в мероприятии не участвовал. Вместо него Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Александр Кислов