В Таиланде прооперирован раненный при покушении россиянин, из легкого извлечена пуля

Врачи в Таиланде прооперировали россиянина, который был ранен при покушении в городе Пхукет на одноименном острове. Из его легкого извлекли пулю, сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов «РИА Новости». Диппредставительство поддерживает контакт с полицией по делу о покушении.

Покушение было совершено накануне, 7 июня, днем. Неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, который находился в автомобиле. Преступник, как сообщали местные СМИ, скрылся на мотоцикле. Полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки нападавшего в километре от места преступления на берегу реки. По сообщениям СМИ, раненый россиянин — владелец одного из ресторанов на острове.

Леонид Уварчев