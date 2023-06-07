Число отравившихся сидром в Ульяновской области превысило 60 человек

В Ульяновской области выявлено уже 62 случая отравления суррогатным сидром, погибли 20 человек, сообщил региональный минздрав. В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести, другие подробности не приводятся.

Минздрав накануне сообщал, что по всей России выявлено 90 случаев отравления, причиной стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», СКР возбудил уголовное дело. Ассоциация производителей пива, солода и напитков предложила Минфину ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива.

Подробности — в материале «Ъ» «Пиво самоосветляется».

Лаура Кеффер