Белый дом не стал отвечать прямо на вопрос о размещении ядерных снарядов на истребителях F-16 для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал комментировать возможность установки ядерных боеголовок на истребителях F-16, которые передадут Украине. Господин Кирби напомнил, что США не хотят эскалации военного конфликта России и Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие. Во время брифинга господина Кирби попросили прокомментировать эти слова. «F-16 будут предоставлены в качестве одной из составляющих долгосрочных потребностей Украины в сфере обороны»,— сказал он в ответ, отметив, что на их передачу потребуется время (цитата по ТАСС).

«И последнее, что я отмечу: президент Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации в этой войне и, конечно, перерастания ее в ядерную. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии»,— сказал Джон Кирби.

В мае Белый дом поддержал усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Несколько стран заявили, что готовы отправить несколько истребителей Украине. Коалицию по поддержке Украины истребителями возглавят Дания и Нидерланды. При этом пока неизвестно, будут ли поставлять истребители США или только союзники.

Сегодня, 6 июня, стало известно, что президент Украины ожидает от некоторых европейских партнеров «мощное» количество истребителей F-16. Он не уточнил подробностей.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко