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Коммерсантъ FM
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Лавров: мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может нести ядерное оружие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад поставками F-16 Украине продолжает «эскалацию войны, которая была развязана против» России. Как отметил глава МИДа, нужно учитывать, что одна из модификаций американского истребителя способна нести ядерное оружие.

«Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам. Мы — мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы»,— сказал господин Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. Его слова приведены на сайте МИД РФ.

Поставки F-16 готовятся вслед за отправкой Киеву современных дальнобойных орудий и танков, отметил министр. По разным данным, Украина может получить две или восемь эскадрилий истребителей, добавил господин Лавров. «Много разговоров о том, откуда эти самолеты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб Вооруженных сил России все прекрасно понимают, докладывают верховному главнокомандующему»,— отметил глава МИДа.

В мае администрация США поддержала усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Несколько стран выразили желание отправить такие истребители Украине. Коалицию по поддержке Украины истребителями возглавят Дания и Нидерланды.

Подробнее об отправке истребителей — в материале «Ъ» «Цыплят по Остину считают».

Леонид Уварчев

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