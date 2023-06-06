МИД России заявил протест Бельгии в связи с использованием бельгийского оружия диверсантами

В МИД РФ сегодня, 6 июня, вызван посол Бельгии в Москве Марк Михильсен. Ему был заявлен решительный протест в связи со «вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства» диверсантами в Белгородской области 22 мая.

Москва неоднократно предупреждала об опасности предоставления ВСУ западных вооружений, а также их неконтролируемого попадания в руки террористов, напомнили в министерстве. МИД призвал Брюссель отреагировать на «множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов».

22 мая в Грайворонский округ Белгородской области проникли диверсанты. В результате, по сообщению Минобороны РФ, более 70 из них были уничтожены. Один мирный житель погиб, 13 получили ранения, во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина.

Позже The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что диверсанты использовали оружие стран Запада: США, Польши, Бельгии, Чехии и Швеции. Бельгия запросит у Украины объяснения по поводу использования ее оружия в этой атаке, сообщал источник Le Soir. Тем временем премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо поручил разведслужбам и военным изучить информацию об использовании бельгийского оружия диверсантами.

О попытке июньского прорыва диверсантов читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «На диверсантов вышла только артиллерия».

Мария Федотова