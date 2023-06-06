В Севастополе изъяли большую партию контрафактного сидра

В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра, сообщили в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, в ходе проверки найдено более сотни 30-литровых кегов со слабоалкогольным спиртным ООО «Анди» без соответствующей маркировки.

Как отметили в МВД, представители фирмы-дистрибутора не смогли представить документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции. Изъятую партию алкоголя отправят на исследование, чтобы определить, опасен ли он для здоровья потребителей.

Накануне в нескольких регионах России произошло массовое отравление напитком «Мистер сидр». В Ульяновской и Самарской областях, по последним данным, умерли 18 человек, еще несколько десятков человек обратились в больницу. Предприниматель, производивший сидр, арестован.

Как сообщили «Ъ» в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю, на полуострове пока не зарегистрировано ни одного случая отравления данным напитком. В регионе проводят рейды по его выявлению и изъятию из оборота.

«Ъ» собрал информацию о случаях массового отравления суррогатным алкоголем в России в специальной справке.

Александр Дремлюгин, Симферополь