Спикер Госдумы Володин: украинское контрнаступление не увенчается успехом

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что украинское контрнаступление не сможет завершиться успехом. По словам господина Володина, «натовский план "Барбаросса—2"» провалился.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Второй день идет контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, снижение чувствительности»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Вячеслав Володин подчеркнул, что украинское контрнаступление «совместно готовили Вашингтон и Брюссель». Также политик считает, что против России в настоящее воюет НАТО, а украинцы являются лишь «расходным материалом».
Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении с утра 4 июня. По информации российского военного ведомства, наступательные действия ВСУ завершились неудачей, а украинские военные были «отброшены». Минобороны Украины также сообщило о «наступательных действиях», но на другом направлении — бахмутском. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что наступление еще не началось. Незадолго до этого украинские власти распространяли видео, в котором призывали не разглашать информацию об операциях, потому что «планы любят тишину».
Как сообщает американское издание The New York Times Украина не уведомляла США о том, когда начнет крупномасштабное контрнаступление, но определила временные рамки. Как утверждает газета, последняя наступательная активность Киева укладывается в эти рамки.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».