Спикер Госдумы Володин: украинское контрнаступление не увенчается успехом

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что украинское контрнаступление не сможет завершиться успехом. По словам господина Володина, «натовский план "Барбаросса—2"» провалился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Второй день идет контрнаступление киевского режима. Молчание об этом Зеленского, Столтенберга, Байдена неслучайно. Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, снижение чувствительности»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин подчеркнул, что украинское контрнаступление «совместно готовили Вашингтон и Брюссель». Также политик считает, что против России в настоящее воюет НАТО, а украинцы являются лишь «расходным материалом».

Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении с утра 4 июня. По информации российского военного ведомства, наступательные действия ВСУ завершились неудачей, а украинские военные были «отброшены». Минобороны Украины также сообщило о «наступательных действиях», но на другом направлении — бахмутском. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что наступление еще не началось. Незадолго до этого украинские власти распространяли видео, в котором призывали не разглашать информацию об операциях, потому что «планы любят тишину».

Как сообщает американское издание The New York Times Украина не уведомляла США о том, когда начнет крупномасштабное контрнаступление, но определила временные рамки. Как утверждает газета, последняя наступательная активность Киева укладывается в эти рамки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов