Минюст сообщил, что у него нет замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль

У Министерства юстиции нет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Там утверждают, что все замечания были урегулированы до рассмотрения документа,

«Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет»,— сказал представитель Минюста.

Вчера, 5 мая, правкомиссия одобрила законопроект о единоразовом сборе со сверхприбылей компаний. Новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год. при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019-х. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес. «Ведомости» писали, что Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции.

О проекте закона — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Лаура Кеффер