«Ведомости»: Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции

Законопроект Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» поддержали все профильные министерства, в том числе Минюст. При этом ведомство отметило, что подобный налог противоречит Конституции России. Также в законопроект внесли несколько изменений. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пакет документов.

По информации «Ведомостей», от налога освободят пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Решение принято по просьбе Минсельхоза. Ранее от налога также освободили нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей сжиженного природного газа, а также участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Профильные ведомства также просили освободить от налога IT-сектор, медицинские и образовательные компании, резидентов ТОР и ТОСЭР, оборонные предприятия, сталеваров и некоторые другие сектора. Правкомиссия в итоге отказала им.

Как следует из материалов правкомиссии, на которые ссылаются «Ведомости», Минюст согласовал законопроект, хотя у него остались вопросы к нему. В частности в ведомстве обратили внимание на то, что в итоге внятные причины для освобождения добывающих отраслей от налога не были представлены, в том числе финансовый анализ деятельности.

«В соответствии с основными принципами налогообложения каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщиками к уплате налога. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными»,— сказано в документах.

В Минюсте указали, что налоговой база стала сверхприбыль прошлых годов, в результате чего соответствующим нормам придается фактически обратная сила. Это противоречит ст. 57 Конституции о том, что законы о новых налогах или ухудшении положении налогоплательщиков не имеют обратной силы, отметили в ведомстве.

Ранее в Минфине сообщили, что правкомиссия одобрила законопроект. Единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год., при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019-х. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. Власти ожидают, что сбор пополнит бюджет страны на 300 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Олеся Павленко